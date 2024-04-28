Назван продукт для снижения артериального давления

Семена льна помогают снизить артериальное давление и улучшить качество кожи Мосли назвал семена льна уникальным продуктом, поскольку в них содержится сразу три ценных вещества, полезных для сердца: альфа-линоленовая кислота, клетчатка и лигнаны.
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