Православные 8 ноября отмечают Дмитриев день: традиции, запреты, приметы, молитва Алёна ЮрьеваКаждый год 8 ноября православные христиане отмечают Дмитриев день, праздник в память святого Дмитрия Солунского.
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