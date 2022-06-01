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Политический вестник

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Дима Билан высказался о спецоперации на Украине

Дима Билан высказался о спецоперации на Украине

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" name=""] Новости 2347 1 июня 2022, 11:09 Дима Билан Дима Билан впервые с начала военной спецоперации РФ на Украине высказался о ситуации.

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