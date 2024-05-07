НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

132 подписчика

Георгий Романов: «В Калифорнии высокие налоги. Аренда квартиры стоит 3 тысячи долларов в среднем – это однокомнатная, без мебели. Непросто отложить на отпуск – приходится ужиматься»

– Где живете сейчас? – В Сан-Хосе. Первые месяцы снимали у Николая Кныжова, он был на сборах в Аризоне, а потом сняли квартиру, где мы до сих пор живем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх