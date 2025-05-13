Дмитрий Ткачев, Curator: «К нам вернулись коммерческие DDoS-атаки»

По его словам, часто под прицелом злоумышленников находится финансовый секторКомпания Curator, специализирующаяся на сетевой безопасности и защите от DDoS-атак, в конце прошлого года провела ребрендинг, а в марте запустила собственную сеть доставки контента Curator.
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