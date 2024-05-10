В Самаре неизвестные пытались ослепить пилота самолета

Инцидент произошел в момент, когда воздушное судно совершало рейс над областным центром.Как стало известно, еще вечером 8 мая, около 21:22 часов по местному времени на расстоянии 30 километров от аэропорта “Курумоч”, кабину экипажа авиакомпании “Победа” осветил лазерную луч фиолетового цвета.