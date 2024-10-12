Минфин по требованию Кремля ужесточил условия ухода иностранного бизнеса из РФ.

«Ъ» удалось подтвердить сообщения об ужесточении условий сделок при продаже российского бизнеса иностранными собственниками — письмо об этом Минфин разослал в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы) вчера, 9 октября.
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