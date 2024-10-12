Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Минфин по требованию Кремля ужесточил условия ухода иностранного бизнеса из РФ.

Минфин по требованию Кремля ужесточил условия ухода иностранного бизнеса из РФ.

«Ъ» удалось подтвердить сообщения об ужесточении условий сделок при продаже российского бизнеса иностранными собственниками — письмо об этом Минфин разослал в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы) вчера, 9 октября.

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