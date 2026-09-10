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Живая Кубань

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Лавина в Кабардино-Балкарии продолжает кровавую жатву: число погибших выросло до 15, и это может быть не конец

Лавина в Кабардино-Балкарии продолжает кровавую жатву: число погибших выросло до 15, и это может быть не конец

Лавина в Кабардино-Балкарии продолжает кровавую жатву: число погибших выросло до 15, и это может быть не конецТрагедия в Безенгийском ущелье обрастает новыми подробностями: спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, и теперь число жертв снежной лавины достигло 15 человек.

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