Лавина в Кабардино-Балкарии продолжает кровавую жатву: число погибших выросло до 15, и это может быть не конец

Лавина в Кабардино-Балкарии продолжает кровавую жатву: число погибших выросло до 15, и это может быть не конецТрагедия в Безенгийском ущелье обрастает новыми подробностями: спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, и теперь число жертв снежной лавины достигло 15 человек.
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