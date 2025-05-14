«Мучительница и душегубица»: как на самом деле Екатерина II наказала Салтычиху

Дарья Салтыкова, вошедшая в историю как Салтычиха, замучила до смерти несколько десятков крепостных. Благодаря влиятельным покровителям столбовая дворянка долгое время безнаказанно убивала несчастных людей, однако избежать наказания ей всё-таки не удалось.