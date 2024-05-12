Глава "Динамо" Гафин объяснил победные голы Нгамалё колдовством вуду

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин в интервью "Матч ТВ" заявил, что команда сумела одержать победу в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" за счет необъяснимых вещей.
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