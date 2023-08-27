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Стив Керр: «Ожидаем, что Греция будет лучше, чем неделю назад»

Главный тренер сборной США Стив Керр поделился ожиданиями от встречи со сборной Греции на чемпионате мира-2023.

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