Нурлатцы отправили 19 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Нурлатский район отправил 19 тонн гуманитарного груза в Лисичанск и Рубежное. В помощь этим подшефным городам Татарстана было передано более 150 листов шифера, 15 кубометров древесины, 17 рулонов фольгаизола и 126 упаковок утеплителя, передает «Татар-информ».