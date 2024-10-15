Нурлатцы отправили 19 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Нурлатский район отправил 19 тонн гуманитарного груза в Лисичанск и Рубежное. В помощь этим подшефным городам Татарстана было передано более 150 листов шифера, 15 кубометров древесины, 17 рулонов фольгаизола и 126 упаковок утеплителя, передает «Татар-информ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии