Московская биржа с 14 сентября расширяет время основной сессии

С 14 сентября Московская биржа начинает основную торговую сессию в 9:00, продлевая время для клиентов из Сибири и Дальнего Востока.
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