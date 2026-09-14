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Царьград

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Московская биржа с 14 сентября расширяет время основной сессии

Московская биржа с 14 сентября расширяет время основной сессии

С 14 сентября Московская биржа начинает основную торговую сессию в 9:00, продлевая время для клиентов из Сибири и Дальнего Востока.

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