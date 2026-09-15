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SPLETNIK

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Анджелина Джоли в костюме с декольте вышла в свет с дочерью Захарой

Анджелина Джоли в костюме с декольте вышла в свет с дочерью Захарой

В Нью-Йорке прошёл специальный показ фильма "Без крови", снятого Анджелиной Джоли. 51-летняя актриса пришла на мероприятие вместе со своей 21-летней дочерью Захарой.

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