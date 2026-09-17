Путин передал активы Auchan, FM Logistic, Engie и Nestle в РФ во временное управление

В качестве управляющей структуры указано АО «Л.Е.В. Менеджмент».17 сентября президент России Владимир Путин подписал, которым внесены изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.
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