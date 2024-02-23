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Мэр Москвы поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.Он подчеркнул, что в этот день россияне отдают дань памяти и глубокого уважения героям, которые отстояли свободу и независимость нашей страны во время Великой Отечественной войны и других конфликтов.

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