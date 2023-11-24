В Крыму человека убили из-за спора о конструкции мотоцикла

Жители Симферопольского района убили человека из-за спора о конструкции мотоцикла. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое приятелей отдыхали у Перовского пруда, когда услышали характерный звук буксующего автомобиля.
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