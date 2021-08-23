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В Госдуме призвали изменить требования к тонировке автомобилей

В Госдуме призвали изменить требования к тонировке автомобилей

В Госдуме просят пересмотреть ГОСТ на тонировку авто Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов просит правительство пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей, снизив требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%.

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