В Госдуме призвали изменить требования к тонировке автомобилей

В Госдуме просят пересмотреть ГОСТ на тонировку авто Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов просит правительство пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей, снизив требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%.