Друзья-подростки задержаны за нападения с перцовкой и пистолетом на жителей Суздальского проспекта в новогоднюю ночь.
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Друзья-подростки задержаны за нападения с перцовкой и пистолетом на жителей Суздальского проспекта в новогоднюю ночь.