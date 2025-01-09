Развитие ИИ приведет к глобальной переориентировке рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и роботов приведет к тому, что миллионы рабочих мест по всему миру будут сокращены, но появятся миллионы других вакансий, в период до 2030 года, говорится в международном исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ).
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