Развитие ИИ приведет к глобальной переориентировке рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и роботов приведет к тому, что миллионы рабочих мест по всему миру будут сокращены, но появятся миллионы других вакансий, в период до 2030 года, говорится в международном исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ).