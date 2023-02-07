Все знают про то, что в Колизее проходили гладиаторские бои, но далеко не все знают о том, что под его ареной находится огромный лабиринт с выходами далеко за пределы здания

В Риме не так давно решили заняться восстановлением арены Колизея. Все знают, что в Колизее проходили гладиаторские бои, но не все знают, что под ареной находится огромный лабиринт с выходами далеко за пределы здания.
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