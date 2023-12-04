Китай готов защищать международную справедливость

Пекин готов вместе с Минском защищать международное беспристрастие и справедливость, рассказал об этом председатель КНР Си Цзиньпин во время общения с главой Белоруссии, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии