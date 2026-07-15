Футболисты, выпускавшие музыку: Эрлинг Холанд, Мемфис Депай, Пеле, Рууд Гуллит

Некоторые действующие и бывшие футболисты известны не только своими спортивными трофеями. Рэп-видео Эрлинга Холанда уже собрало более 20 миллионов просмотров в YouTube, а Славен Билич записал рок-сингл, который стал неофициальным гимном хорватских болельщиков.
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