«Я ни о чем не жалею»: Никки Хейли выбывает из президентской гонки

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 6 марта экс-постпред США при ООН 52-летняя Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою предвыборную кампанию, расчищая 77-летнему Дональду Трампу путь к выдвижению от Республиканской партии.
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