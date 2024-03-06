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«Я ни о чем не жалею»: Никки Хейли выбывает из президентской гонки

«Я ни о чем не жалею»: Никки Хейли выбывает из президентской гонки

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 6 марта экс-постпред США при ООН 52-летняя Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою предвыборную кампанию, расчищая 77-летнему Дональду Трампу путь к выдвижению от Республиканской партии.

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