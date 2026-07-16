Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных, об этом сообщает RT. По данным агентства, Киеву было передано 501 тело украинского бойца, а замен Москва приняла 31 тело российского военного.

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