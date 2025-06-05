"ВО" напомнил об опыте Китая в вопросе укрытия самолетов ядерной триады

Опыт Китая показал, что самолеты ядерной триады можно укрыть. Об этом заявил Telegram-канал "Военный осведомитель", комментируя заявление военного эксперта Олега Шаландина о невозможности защиты воздушных судов.
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