Спустя год: Шэрон Осборн о том, как мир должен помнить Оззи

Ровно через год после смерти легенды хэви-метала Оззи Осборна его вдова Шэрон обратилась к поклонникам с неожиданным призывом: не предаваться скорби, а отмечать жизнь артиста через его музыку и неукротимый оптимизм.
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