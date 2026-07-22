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Спустя год: Шэрон Осборн о том, как мир должен помнить Оззи

Спустя год: Шэрон Осборн о том, как мир должен помнить Оззи

Ровно через год после смерти легенды хэви-метала Оззи Осборна его вдова Шэрон обратилась к поклонникам с неожиданным призывом: не предаваться скорби, а отмечать жизнь артиста через его музыку и неукротимый оптимизм.

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