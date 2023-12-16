Страна и люди
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Страна и люди

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Стало известно, кто заказал криминального авторитета Рыспека Акматбаева

Стало известно, кто заказал криминального авторитета Рыспека Акматбаева

Убийство криминального авторитета Рыспека Акматбаева организовал Камчи Кольбаев Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ КР) раскрыл заказчика криминального авторитета Рыспека Акматбаева.

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