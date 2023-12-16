Стало известно, кто заказал криминального авторитета Рыспека Акматбаева

Убийство криминального авторитета Рыспека Акматбаева организовал Камчи Кольбаев Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ КР) раскрыл заказчика криминального авторитета Рыспека Акматбаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии