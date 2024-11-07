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Илон Маск прошелся по Дженнифер Лопес за молчание о преступлениях Пи Дидди

Илон Маск прошелся по Дженнифер Лопес за молчание о преступлениях Пи Дидди

Илон Маск уверен, что Дженнифер Лопес намеренно молчала о преступлениях Пи Дидди После того, как о многочисленных преступлениях рэпера Пи Дидди стало известно общественности, под ударом оказались многие знаменитости, знакомые с артистом.

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