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Огромное количество наемников замечено в Черкассах

Огромное количество наемников замечено в Черкассах

Поступила информация о прибытии в город огромного количества иностранных военных – поляки, немцы, французы, пишет tg-канал lpr1.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну так ночью их утилизировать, чтобы дети не пострадали. А хохлы, как всегда, в своем репертуаре: сами прикрывались гражданскими, машинами &quot;скорой помощи&quot;, размещая вооружение среди жилых домов, рядом со школами и детскими садами, а теперь заселяют наёмников в школы и детские сады. Знают сволочи, что российские военные по детям бить не будут. &quot;...И родители очень переживают за жизни своих детей, так как возможны провокации...&quot; Правильно переживают, понимают КТО может устроить провокации. Так пусть уж лучше детей дома оставляют, да и от выродков-наёмников можно ожидать любых действий в отношении их детей.
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