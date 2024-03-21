Огромное количество наемников замечено в Черкассах

НП

Наталья Павлова

Ну так ночью их утилизировать, чтобы дети не пострадали. А хохлы, как всегда, в своем репертуаре: сами прикрывались гражданскими, машинами "скорой помощи", размещая вооружение среди жилых домов, рядом со школами и детскими садами, а теперь заселяют наёмников в школы и детские сады. Знают сволочи, что российские военные по детям бить не будут. "...И родители очень переживают за жизни своих детей, так как возможны провокации..." Правильно переживают, понимают КТО может устроить провокации. Так пусть уж лучше детей дома оставляют, да и от выродков-наёмников можно ожидать любых действий в отношении их детей.