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Регионы России

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Xiaomi представляет умный выключатель Lingpu с низким энергопотреблением

Xiaomi представляет умный выключатель Lingpu с низким энергопотреблением

Выключатель выполнен в плоском дизайне с толщиной панели около 6,9 мм и доступен в белом и сером цветах.

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