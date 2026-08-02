В Нижегородской области пастух погиб от удара молнии

30 июля в деревне Содомово Уренского муниципального округа Нижегородской области произошёл трагический инцидент: 62-летний пастух, работавший в ООО «Нива», погиб от удара молнии во время пастьбы колхозного стада.
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