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В Нижегородской области пастух погиб от удара молнии

30 июля в деревне Содомово Уренского муниципального округа Нижегородской области произошёл трагический инцидент: 62-летний пастух, работавший в ООО «Нива», погиб от удара молнии во время пастьбы колхозного стада.

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