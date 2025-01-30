Пока уже в течение 30 лет являющийся объектом ненависти россиян Анатолий Чубайс наслаждается покоем (относительным) в Израиле, его подчинённых по […] The post «Роснано» впору признавать преступной организацией: прошли очередные аресты appeared first on Медиакратия.
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