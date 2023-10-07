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CAR

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  • Сергей
    то - можно, то - нельзя.. в общем отдерут и так и сяк, водители - дойная корова любого государства, а нашего - давно ...В ГИБДД рассказал...
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«Кама» зарегистрировала 36 тысяч предзаказов на электрокар «Атом»

«Кама» зарегистрировала 36 тысяч предзаказов на электрокар «Атом»

“Кама” принимает заказы на электрокары “Атом”. Первая партия машин почти полностью забронирована. С конца июля текущего года компания “Кама” приняла почти 36 000 предзаказов на новый электрокар “Атом”, все желающие могли оформить предварительный заказ и получить доступ к уникальному ключу, который используется для доступа в личный кабинет пользователя.

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