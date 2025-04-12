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Пятый канал

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Переезжаем на Марс? Сможет ли Илон Маск колонизировать красную планету за 20 лет

Переезжаем на Марс? Сможет ли Илон Маск колонизировать красную планету за 20 лет

Никакие «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери и «Тайны красной планеты» Саймона Уэллса так не будоражат воображение, как реальные заявления о переезде на Марс самого богатого человека в мире и основателя SpaceX Илона Маска.

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