Переезжаем на Марс? Сможет ли Илон Маск колонизировать красную планету за 20 лет

Никакие «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери и «Тайны красной планеты» Саймона Уэллса так не будоражат воображение, как реальные заявления о переезде на Марс самого богатого человека в мире и основателя SpaceX Илона Маска.
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