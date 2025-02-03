Дело о незаконном игровом зале в Ноябрьске ушло в суд

В Ноябрьске в суд ушло уголовное дело об организации незаконного игрового зала. Как уже ранее писал «Новый День», весной 2024 года житель города Пензы организовал на территории Ноябрьска незаконное проведение азартных игр.
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