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Хакеры из Cloud Atlas атаковали несколько предприятий ОПК РФ

Пять российских организаций из сферы обороны стали жертвами хакерской группы Cloud Atlas. Атака была проведена с использованием вредоносных документов Microsoft Office, которые были отправлены по фальшивым письмам на корпоративные почты сотрудников.

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