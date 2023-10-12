Новая статья: Микроэлектромеханика — верный путь к «умной пыли»? Микроэлект...

Новая статья: Микроэлектромеханика — верный путь к «умной пыли»?Микроэлектромеханические системы можно рассматривать как промежуточный этап на пути к футуристическим наномашинам — причём на нынешнем уровне технологий, в отличие от последних, вполне достижимый.