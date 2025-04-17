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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор и тестирование корпуса DeepCool CH690 Digital: свобода выбора

Новая статья: Обзор и тестирование корпуса DeepCool CH690 Digital: свобода выбора

Новая статья: Обзор и тестирование корпуса DeepCool CH690 Digital: свобода выбораВ последнее время в компьютерных корпусах наблюдается тенденция к увеличению количества стеклянных панелей: если раньше из стекла делали только боковую, то теперь ещё и переднюю.

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