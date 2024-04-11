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СМИ: в Болгарии задержан участник стрельбы возле «Москва-Сити»

СМИ: в Болгарии задержан участник стрельбы возле «Москва-Сити»

Журналисты сообщили о задержании Абубакара Абакарова. В Болгарии сотрудники правоохранительных органов задержали последнего из разыскиваемых участников перестрелки в башне «Око» комплекса «Москва-Сити» — Абубакара Абакарова.

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