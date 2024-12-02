Матвиенко: для контактов с американским парламентом нет никаких условий

Изменить это, по мнению председателя Совфеда, могла бы отмена санкций против парламентариев.Отмена санкций против депутатов со стороны будущей администрации Трампа может стать показателем серьёзных и конструктивных намерений.
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