Американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск поддержал критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года), который не хочет урегулировать украинский конфликт.
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