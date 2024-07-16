Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут начать наступление на позиции ВС РФ, поскольку российская армия медленно и уверенно продвигается на Запад, эта стратегия предполагает, что украинским военнослужащим не хватит сил на контрнаступление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии