Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Кому-то захотелось там отели построить.РБК: Госдума план...
  • Георгий Михалев
    Щупальца иранских террористов по всему миру.CNN: Иран планиро...
  • Алекс Сэм
    Да нет просто у них на родине за подобную фигню за яйца бы к воротам прибили, а у нас даже если и арестуют то не факт...СК РФ: число отра...

N-TV: ВСУ не хватает сил начать наступление из-за продвижения ВС РФ вперед

N-TV: ВСУ не хватает сил начать наступление из-за продвижения ВС РФ вперед

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут начать наступление на позиции ВС РФ, поскольку российская армия медленно и уверенно продвигается на Запад, эта стратегия предполагает, что украинским военнослужащим не хватит сил на контрнаступление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх