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Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Унечским районом Брянской области, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

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