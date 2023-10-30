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В США больше не хотят помогать Украине: Байден не смог никого убедить

В США больше не хотят помогать Украине: Байден не смог никого убедить

Американский лидер не смог убедить граждан своей страны в необходимости помогать Киеву.Президент США Джо Байдена пытался связать помощь Украине и поддержку Израиля, однако такое развитие событий грозит недовольством даже среди избирателей-демократов.

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