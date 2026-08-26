Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

16 подписчиков

Авиация ставит на JetZero. Летающий скат за $5 млрд: стартап JetZero хочет сделать монолитный самолёт без окон и тесных кресел

Авиация ставит на JetZero. Летающий скат за $5 млрд: стартап JetZero хочет сделать монолитный самолёт без окон и тесных кресел

Американский стартап JetZero обещает перевернуть представление о пассажирских перелётах: самолёт без иллюминаторов, но с экранами во всю стену, экономией топлива на 50% и салоном, напоминающим скорее гостиную бизнес-класса, чем привычный лайнер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии