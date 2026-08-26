Авиация ставит на JetZero. Летающий скат за $5 млрд: стартап JetZero хочет сделать монолитный самолёт без окон и тесных кресел

Американский стартап JetZero обещает перевернуть представление о пассажирских перелётах: самолёт без иллюминаторов, но с экранами во всю стену, экономией топлива на 50% и салоном, напоминающим скорее гостиную бизнес-класса, чем привычный лайнер.