Авиация ставит на JetZero. Летающий скат за $5 млрд: стартап JetZero хочет сделать монолитный самолёт без окон и тесных кресел

Американский стартап JetZero обещает перевернуть представление о пассажирских перелётах: самолёт без иллюминаторов, но с экранами во всю стену, экономией топлива на 50% и салоном, напоминающим скорее гостиную бизнес-класса, чем привычный лайнер.
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