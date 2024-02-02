Слившему WikiLeaks секретные материалы ЦРУ программиста приговорили к 40 годам

В США федеральный суд Нью-Йорка приговорил к 40 годам тюремного заключения экс-сотрудника ЦРУ. Бывший программист Джошуа Шульте, по мнению суда, виновен в том, что сверхсекретные материалы стали достоянием гласности.
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