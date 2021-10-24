Видео: Семь лучших миниатюр Аркадия Райкина

"В греческом зале"Чуть ли не самый известный монолог Аркадия Райкина, написанный Михаилом Жванецким.Цитата: Только разложился, газетку постелил, вахтерша прицепилась:- В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно!Аж пенсне раскалилось.