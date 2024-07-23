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Камале Харрис перед выборами нужно пройти ещё один "фильтр"

Камале Харрис перед выборами нужно пройти ещё один "фильтр"

Камалу Харрис ждёт последний "фильтр" перед президентскими выборамиДжо Байден на днях решил, что вместо него за президентский пост будет бороться Камала Харрис.

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