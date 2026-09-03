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"Я не верю". Павел Деревянко поддержал Данилу Козловского, обвинившего Ольгу Зуеву во лжи

"Я не верю". Павел Деревянко поддержал Данилу Козловского, обвинившего Ольгу Зуеву во лжи

Звезда "Беспринципных" Павел Деревянко поддержал Данилу Козловского, обвинившего Ольгу Зуеву во лжи. Ранее Козловский опроверг слова бывшей возлюбленной о том, что он не платит алименты на содержание их общей дочери Оды Валентины.

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