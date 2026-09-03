"Я не верю". Павел Деревянко поддержал Данилу Козловского, обвинившего Ольгу Зуеву во лжи

Звезда "Беспринципных" Павел Деревянко поддержал Данилу Козловского, обвинившего Ольгу Зуеву во лжи. Ранее Козловский опроверг слова бывшей возлюбленной о том, что он не платит алименты на содержание их общей дочери Оды Валентины.